Минеральная вода – один из ценнейших даров природы региона Кавминвод. Это никто не подвергает сомнению. Однако зачастую забывают о том, что этот дар требует бережного к себе отношения. Эксперты и общественники бьют тревогу. Если не принять срочных мер, отлаженный в течение многих десятилетий контроль за бактериологической чистотой и соответственно безопасностью минеральной воды в местах ее добычи, питьевых галереях и бюветах может дать сбой.

Работники Кисловодского эксплуатационного участка АО «Кавминкурортресурсы» направили обращения в краевые и федеральные органы, в том числе Президенту РФ. На их стороне представители общественных организаций «Содружество санаторно-курортных организаций», «Союз защиты курортов КМВ», «Экология и право», движение «За Кавминводы» и другие. По их мнению, начатый крупнейшим недропользователем региона «Кавминкурортресурсы» процесс оптимизации действующих эксплуатационных участков может поставить Кавминводы на грань экологической катастрофы.

В АО «Кавминкурортресурсы», управление которым осуществляет «Корпорация развития Северного Кавказа», решили ликвидировать все эксплуатационные участки, кроме одного – в Ессентуках. При этом и у специалистов в области гидрогеологии, и у медиков, и у простых граждан возникает один и тот же вопрос: если проверку качества воды должны проводить несколько раз в сутки, а сроки ее хранения после добычи не превышают двух часов, как можно обеспечить объективность контроля?

Надо отметить, что эксплуатационные участки, которые сейчас закрывают в Кисловодске, Железноводске, Пятигорске, создавались еще в СССР и эффективно действовали на протяжении десятилетий. Сегодня АО решило сэкономить именно на системе контроля за качеством воды: с предприятия увольняют десятки профессионалов, закрывают лаборатории, в результате такой экономии становится невозможен оперативный контроль в местах добычи и употребления бесценного природного дара, ради которого люди едут сюда за тысячи километров.

Обсуждение проблемы состоялось на различных по статусу совещаниях. Заседание общественного совета города Железноводска проходило в расширенном формате, при участии главы города-курорта Евгения Моисеева, председателя городской Думы Александра Рудакова, главных врачей санаториев, экспертов в сфере экологии, гидрогеологии, юриспруденции.

Многие выступающие определили ситуацию как критическую. Дело в том, что возить воду в Единый исследовательский центр несколько раз в сутки – неэффективно. А в случае нахождения в ней вредоносных бактерий, таких как, например, синегнойная палочка, не будет возможности принять оперативные меры по предупреждению заражения людей, которые за время доставки воды в лабораторию и проведения анализа, уже выпьют эту воду и могут заразиться.

Получается, что люди, приезжающие на Кавминводы поправить здоровье, могут ему только навредить. Это будет удар по репутации наших здравниц, которым уже более двухсот лет. Известный гидрогеолог, эксперт-эколог, сопредседатель региональной общественной организации «Союз защиты курортов» Владимир Супруненко отметил, что лаборатория в Ессентуках со всем объемом работы не справится:

– Везти туда воду в термостатах со всего региона бессмысленно. За время транспортировки характеристики воды меняются. К чему это приведет? Ломается система контроля, которая действовала десятки лет.

Параллель с ситуацией, которая имела место быть в 70-х годах прошлого века, провел исполняющий обязанности руководителя администрации Кавказских Минеральных Вод Михаил Бондаренко. Тогда также было принято решение о создании хозяйственно-расчетного специализированного гидротехнического предприятия. Однако от идеи совершенно оправданно отказались. Он привел пример. В 2015 году благодаря оперативности лаборатории в Пятигорске было ликвидировано загрязнение оборудования и трубопровода санатория «Заря». А если бы воду везли на исследование в другой город?..

Председатель правления АНО «Содружество санаторно-курортных учреждений КМВ» Евгений Никитин подчеркнул, что сегодня, когда стоит проблема сохранения Кавказских Минеральных Вод как уникального санаторно-курортного региона, пришла пора выступить единым фронтом и остановить варварскую оптимизацию.

– Наши отдыхающие должны быть уверены, что целебная минеральная вода, которую они принимают, безопасна и отвечает всем требованиям. Мало кто задумывается, какой многоступенчатый контроль она проходит, прежде чем попасть в стаканчик отдыхающего, – отметил сопредседатель региональной общественной организации «Союз защиты курортов» Иван Стоянов.

Глава города-курорта Железноводска Евгений Моисеев поддержал общественников и добавил, что нельзя вмешиваться в действия хозяйствующего субъекта, но, если есть опасения угрозы здоровью отдыхающих, безусловно следует бить во все колокола.

Общественники решили обратиться в АО «Кавминкурортресурсы» и Корпорацию по развитию Северного Кавказа с предложением остановить губительную инициативу. Городская Дума рассмотрит на очередном заседании вопрос «О мерах по сохранению лечебных ресурсов курорта Железноводска». Общественный совет города уже направил свои предложения в Общественную палату края.

Заседание общественного совета состоялось и в Кисловодске: оценки совпадают.Кстати, в Кисловодске эксплуатационный участок самый большой и хорошо оснащенный, и именно его почему-то закрывают первым. Капля минеральной воды может поддержать, а может и погубить чье-то здоровье.

На этом фоне невнятно звучат выводы и решение общественного совета Пятигорска. Не ясно, например, почему общественный совет здесь прошел без участия экспертов, курортологов, бальнеологов? Почему вопрос обсуждался, как говорится, на бегу? Почему пригласили только представителей власти (в заседании участвовали глава города-курорта Лев Травнев и председатель городской Думы Людмила Похилько), но забыли о руководителях здравниц? Как отметил председатель общественного совета города Александр Горбунов, позиции сторон, изложенные в обращениях, неоднозначны и противоречивы, поэтому требуется более тщательное рассмотрение проблемы. Сегодня защитники КМВ ожидают общественного совета в Ессентуках.

Дмитрий БОЧАРНИКОВ

http://www.stapravda.ru/20170227/kachestvo_mineralnoy_vody_pod_ugrozoy__obschestvenniki_kmv_byut__100877.html