Губернатор Ставрополья В. Владимиров участвует в инвестфоруме «Сочи-2017»

Форум российских инвесторов «Сочи-2017» в этом году проходит 27 и 28 февраля. Губернатор Владимир Владимиров представит интересы Ставропольского края. Ему предстоят деловые встречи и переговоры.

Ставрополье демонстрирует продукцию 12-ти переработывающих предприятий под общим стендом Северного Кавказа. Краю есть чем гордиться – за 2016 год на 6% повысился объем выпуска продуктов питания. Развитие сельского хозяйства тоже отмечено положительной тенденцией – 10% прироста производственных показателей.

В России и на Северном Кавкавзе Ставропольский край – один из опорных регионов для увеличения доступа граждан к безопасным для здоровья и полноценным продуктам питания.

П. ГРИН , по сообщению пресс-службы губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20170227/gubernator_stavropolya_v_vladimirov_uchastvuet_v_investforume_so_100908.html