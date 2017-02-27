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27 февраля 2017 г.

Группа ВТБ стала титульным партнером 2017 Formula 1 ВТБ Гран-при России

FORMULA 1 ВТБ

Группа ВТБ рада объявить, что стала титульным партнером FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ. Логотип и название компании включены в логотип и наименование мероприятия, ВТБ получил дополнительные рекламные, маркетинговые и коммуникационные возможности.

Василий Титов, первый заместитель президента – председателя правления ВТБ: «Право быть титульным спонсором столь масштабного международного проекта открывает новые перспективы как для Группы ВТБ, так и для российского этапа чемпионата мира Формулы 1. Уверен, что наше сотрудничество станет примером эффективного спонсорства в сфере автоспорта для множества компаний. Ждем всех в Сочи 28-30 апреля на 2017 FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ».

Елена Зарицкая, генеральный директор НАО «Центр «Омега», промоутера FORMULA 1 ГРАН-ПРИ РОССИИ: «Мы рады, что Гран-при России Формулы 1 получил поддержку ВТБ, ведущей финансовой группы нашей страны. Как компания-собственник Сочи Автодрома мы хотели бы поприветствовать ВТБ в качестве титульного партнера».

Сергей Воробьев, глава проекта, промоутер FORMULA 1 ГРАН-ПРИ РОССИИ: «FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ – не только потрясающее мероприятие для посещения с целью получения эмоций от спортивной высокотехнологичной борьбы и широкого спектра развлечений, но и деловая площадка высочайшего уровня. Благодарим Берни Экклстоуна за необходимые решения для развития этих партнерских отношений и рассчитываем на продолжение продуктивной совместной работы с новым руководством Формулы 1».

Исполнительный директор Формулы 1 Чейз Кэри: «Мы рады приветствовать в числе партнеров Формулы 1 ВТБ, который стал Титульным Партнером FORMULA 1 ГРАН-ПРИ РОССИИ. Поддержка российского этапа со стороны ВТБ еще больше будет способствовать общему успеху мероприятия. Мы надеемся, что этот опыт сотрудничества станет первым шагом на пути к длительному и успешному партнерству».

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20170227/gruppa_vtb_stala_titulnym_partnerom_2017_formula_1_vtb_granpri_r_100888.html
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