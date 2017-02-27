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27 февраля 2017 г.

Гандбол: «Динамо-Виктор» обыграл «Пермских медведей» в Невинномысске

Гандболисты ставропольского клуба «Динамо-Виктор» в Невинномысске выиграли у «Пермских медведей»

Выступающий в мужской суперлиге чемпионата России по гандболу ставропольский клуб «Динамо-Виктор» в Невинномысске переиграл «Пермских медведей» со счетом 32:23 и обошел соперников в турнирной таблице. Результативностью в этой игре блеснул Антон Отрезов, 13 из 17 бросков которого по воротам соперников оказались точными!

Семь побед и два ничейных результата в 14 проведенных играх подняли ставропольцев на шестое место в турнире из 12 коллективов. 1 марта ставропольцы сыграют в Астрахани с местными одноклубникам, опережающими нас в таблице на три очка и одну позицию.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20170227/gandbol_dinamoviktor_obygral_permskikh_medvedey_v_nevinnomysske_100924.html
Фотография к статье Гандбол: «Динамо-Виктор» обыграл «Пермских медведей» в Невинномысске
Гандболисты ставропольского клуба «Динамо-Виктор» в Невинномысске выиграли у «Пермских медведей»
Гандболисты ставропольского клуба «Динамо-Виктор» в Невинномысске выиграли у «Пермских медведей»
Фото: министерство физической культуры и спорта Ставропольского края
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