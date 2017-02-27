«Этно Fаshion. Аланский стиль» представят в Карачаево-Черкесии
«Этно Fаshion. Аланский стиль». Под таким названием 6 марта в КЧР пройдет фестиваль карачаево-балкарской национальной одежды, цель которого – объединить дизайнеров Карачая и Балкарии, поддержать молодежь, популяризировать и сохранить традиции. Такое мероприятие решено провести в связи с памятной датой – 60-летием возрождения карачаево-балкарского народа, депортированного в военные годы 20 века.
Известные и только начинающие кутюрье Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии представят одежду на все случаи жизни: национальный, сценический, вечерний, деловой и свадебный наряды.
Мероприятие удивит не только яркими нарядами, но также ярмаркой народных умельецв и концертом.