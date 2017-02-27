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27 февраля 2017 г.

«Этно Fаshion. Аланский стиль» представят в Карачаево-Черкесии

«Этно Fаshion. Аланский стиль». Под таким названием 6 марта в КЧР пройдет фестиваль карачаево-балкарской национальной одежды, цель которого – объединить дизайнеров Карачая и Балкарии, поддержать молодежь, популяризировать и сохранить традиции. Такое мероприятие решено провести в связи с памятной датой – 60-летием возрождения  карачаево-балкарского народа, депортированного в военные годы 20 века.

Известные и только начинающие кутюрье Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии представят одежду на все случаи жизни: национальный, сценический, вечерний, деловой и свадебный наряды.

Мероприятие удивит не только яркими нарядами, но также ярмаркой народных умельецв и концертом.

П. ГРИН , по материалам полпредства СКФО
http://www.stapravda.ru/20170227/etno_fashion_alanskiy_stil_predstavyat_v_karachaevocherkesii_100903.html
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