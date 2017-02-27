Двое мужчин украли из гаража в Ставрополе имущество на 77 тысяч рублей

Двое ставропольчан, повредив входную дверь в гараж, украли оттуда шесть кастрюль, флягу, утятницу, три таза, спальный мешок, надувную лодку, рыбацкие снасти, три удочки, 30 шампуров, инструменты, кондиционер, садовый инвентарь. А еще три паяльника, крышку люка, ящик военный, автомобильные поршни, первичный вал от механической коробки передач, ступицу на автомобиль и… пассатижи. Владелице причинен материальный ущерб на сумму более 77 тысяч рублей. Унести все похищенное злоумышленники сразу не смогли и ходили за добычей несколько дней. Предполагаемые участники преступления задержаны, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170227/dvoe_muzhchin_ukrali_iz_garazha_v_stavropole_imuschestvo_na_77_t_100886.html