Баскетболисты ставропольского «Динамо» в Тамбове один раз выиграли и дважды уступили

Три встречи в Тамбове провела выступающая во втором дивизионе суперлиги чемпионата России по баскетболу среди мужчин команда «Динамо» (Ставрополь).

Сначала воспитанники Олега Филина переиграли находящийся выше их в таблице «Строитель» из Энгельса — 77:69. Андрей Питеров и Наиль Гафаров принесли нашей команде 16 и 13 очков соответственно. Затем ставропольцы прогнозируемо уступили лидирующему в турнире местному БК «Тамбов» — 52:71. Питеров принес те же 16 очков. Заключительный поединок со второй командой турнира, «Чебоксарскими ястребами», получился на редкость упорным и драматичным для наших ребят. 24 очка набрал Александр Голяхов, 21 на счету Игоря Кайтукова — классные показатели, но на этот раз, увы, их оказалось недостаточно. Развязка случилась на последней секунде основного времени игры, когда ставропольцы забили вместе с сиреной, но их попадание не было засчитано. Счет к тому времени был равным — 81:81, и игра перешла в овертайм, в котором удача от наших игроков отвернулась — 91:96.

С 15 победами в 31 поединке динамовцы идут пятыми в турнире из восьми коллективов. Очередные игры они сыграют дома. 4 марта со «Спартаком» из Санкт-Петербурга, а на следующий день с ярославским «Буревестником», идущими соответственно шестыми и седьмыми.

http://www.stapravda.ru/20170227/basketbolisty_stavropolskogo_dinamo_v_tambove_odin_raz_vyigrali__100925.html