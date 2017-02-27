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27 февраля 2017 г.

20-летие церкви святого Вардана Мамиконяна отметили в Кисловодске

20 лет назад в Кисловодске состоялось освящение католикосом Гарегином I вновь построенной церкви в честь святого Вардана Мамиконяна. По случаю знаменательной даты управляющий епархией апостольской церкви Юга России епископ Мовсес Мовсесян провел в комплексе Сурб Вардан торжественное богослужение.

После завершения службы состоялась встреча епископа и главы Кисловодска Александра Курбатова. Градоначальник отметил важную роль армянской общины в жизни многонационального Кисловодска.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20170227/20letie_tserkvi_svyatogo_vardana_mamikonyana_otmetili_v_kislovod_100890.html
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