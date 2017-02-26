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26 февраля 2017 г.

Масленица в Ставрополе: конкурс лопат, два огромных блина и 8-метровое чучело

В Ставрополе в парке «Победы» устроили массовые проводы зимы. Горожан угощали блинами и горячим чаем, развлекали концертом и конкурсами, а в заключении устроили захватывающее кулинарное шоу – в этом году испекли сразу два огромных блина и, конечно, сожгли симпатичную Масленицу!

Весеннее настроение горожанам не испортило даже резкое похолодание и выпавший за ночь снег. По традиции семьями ставропольцы пришли на веселый праздник в парк, чтобы вместе проводить зиму. У центральной сцены расположилась ярмарка мастеров народных ремесел, где гостям праздника предлагали приобрести на память изделия ручной работы.

Тем временем на сцене развернулась настоящая творческая баталия – конкурс на самую креативную лопату для блинов. Его участники должны были заранее придумать уникальный дизайн, форму и яркую презентацию своего изделия. Желающих блеснуть креативностью набралось с пару десятков – в основном, учебные и творческие заведения города. Например, была селфи-лопата, мастерица на все руки Лопатуля, семейство Лопатовых, денежная и даже блиноуборочная лопаты. Победителей выбирали зрители. В результате лучшим признали творение студентов Ставропольского педагогического института – нанолопата, соединившая народные традиции и современные технологии.

Победители конкурса дали старт блинной церемонии. В этом году она была особенной – юбилейной. Вот уже десять лет в парке «Победы» горожан угощают не простыми блинами, а свежевыпеченными. Причем пекут здесь же на костре, на импровизированной сковороде. Традиция пришлась горожанам по вкусу. В прямом смысле. А вместе с тем, как растет количество желающих попробовать необычный блин, увеличивается в размерах и сковорода. Если начинали с блинчика диаметром 160 сантиметров, то нынешний гигант дорос до трех с половиной метров! Для наглядности в этом году решили испечь оба блина.

Кульминацией праздника стало сожжение восьмиметрового чучела Масленицы.

 



Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170226/maslenitsa_v_stavropole_konkurs_lopat_dva_ogromnykh_blina_i_8met_100879.html
Фотография к статье Масленица в Ставрополе: конкурс лопат, два огромных блина и 8-метровое чучело
В Ставрополе в парке Победы сожгли 8-метровую Масленицу
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