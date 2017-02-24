В День защитника Отечества в Ставрополе участникам войны в Сирии вручили медали

В Ставрополе во Дворце культуры и спорта прошло торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества. В душевной обстановке поздравляли тех, кто в разное время стоял на страже мира. Для почетных гостей звучали военные песни. Поистине торжественным моментом стало вручение медалей за проявленную отвагу и самоотверженность участникам военной операции в Сирии.

Героев поздравили председатель городского Совета ветеранов Петр Куралесов, главный федеральный инспектор аппарата полномочного представителя Президента РФ по Ставропольскому краю Сергей Ушаков, представители правительства и Думы края. Они с гордостью отмечали, что в Ставрополе рождаются и живут настоящие герои и защитники Родины.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20170224/v_den_zaschitnika_otechestva_v_stavropole_uchastnikam_voyny_v_si_100873.html