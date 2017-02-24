Солнце сменит дождь на Ставрополье, но ветер сильный

По данным Ставропольского Гидрометцентра, в субботу днем (25 февраля) на территории края ожидается ветреная, но теплая и солнечная погода, без осадков. Температура воздуха прогреется до +13…+18 градусов.

В воскресенье ночью прогнозируется дождь со снегом и небольшой мороз (температура воздуха опустится до -2…+3 градусов). Днем 26 февраля местами по краю, в том числе, в Ставрополе, временами будет идти дождь, усилится западный ветер до 15-20 м/c, температура воздуха прогреется до +4…+9 градусов.

http://www.stapravda.ru/20170224/solntse_smenit_dozhd_na_stavropole_no_veter_silnyy_100868.html