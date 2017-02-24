Масленица и блины в Ставрополе: куда пойти праздновать

Масленица – сытное время веселых массовых гуляний, блинного пиршества и символических проводов зимы. В Ставрополе для горожан и гостей краевой столицы приготовлена праздничная программа с развлекательными шоу в парках и на открытых площадках в разных районах города.

В субботу, 26 февраля, самые массовые масленичные гуляния пройдут в главных городских парках. На «Казачью Масленицу» приглашают в парк Центральный. В программе праздника – традиционные казачьи забавы и угощения кулинарными шедеврами.

В воскресенье в парке культуры и отдыха «Победа» будут печь блины, жечь костры, устроят спортивные состязания. По сложившейся традиции, конечно, испекут гигантский трехметровый блин. Главной интригой праздника станет конкурс «Солнце на лопате». Его участники презентуют красочно оформленные лопаты для приготовления блинов. Автор самой креативной лопаты даст официальный старт большой блинной церемонии.

Приготовлено для гостей праздника множество других интересных сюрпризов – розыгрыши призов, подарки и, конечно, сжигание Масленицы. К слову, обещают угощать горячим чаем и выпечкой.

http://www.stapravda.ru/20170224/maslenitsa_i_bliny_v_stavropole_kuda_poyti_prazdnovat_100867.html