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24 февраля 2017 г.

Крупнейший спорткомплекс с ледовой ареной начнут строить в Ставрополе

Юго-западный район столицы края ждут большие перемены. Комитет градостроительства Ставрополя выдал разрешение построить физкультурно-оздоровительный комплекс на 4000 кв. м. Его местоположение уже известно – пересечение улиц Тухачевского, 6/1 и 50-лет ВЛКСМ. Проект постройки давно находился на утверждении и ни для кого не стало сюрпризом окончательное решение. Финансово поспособствовали строительству краевое правительство и губернатор В. Владимиров. 

Что касается подробностей, то ФОК будет состоять из двух залов. Малый – для занятий баскетболом волейболом, бадминтоном, теннисом. Ледовая арена – центр комплекса. На ней ежедневно будут заниматься все любители кататься на коньках: хоккеисты, фигуристы, все желающие… 

И еще три отдельных зала для любителей йоги, фитнеса и танцев. 

Такой масштабный проект по спортивному развитию Ставрополя станет крупнейшим в этом году.

П. ГРИН , по информации администрации Ставрополя
http://www.stapravda.ru/20170224/krupneyshiy_sportkompleks_s_ledovoy_arenoy_nachnut_stroit_v_stav_100869.html
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