Крупнейший спорткомплекс с ледовой ареной начнут строить в Ставрополе

Юго-западный район столицы края ждут большие перемены. Комитет градостроительства Ставрополя выдал разрешение построить физкультурно-оздоровительный комплекс на 4000 кв. м. Его местоположение уже известно – пересечение улиц Тухачевского, 6/1 и 50-лет ВЛКСМ. Проект постройки давно находился на утверждении и ни для кого не стало сюрпризом окончательное решение. Финансово поспособствовали строительству краевое правительство и губернатор В. Владимиров.

Что касается подробностей, то ФОК будет состоять из двух залов. Малый – для занятий баскетболом волейболом, бадминтоном, теннисом. Ледовая арена – центр комплекса. На ней ежедневно будут заниматься все любители кататься на коньках: хоккеисты, фигуристы, все желающие…

И еще три отдельных зала для любителей йоги, фитнеса и танцев.

Такой масштабный проект по спортивному развитию Ставрополя станет крупнейшим в этом году.

П. ГРИН , по информации администрации Ставрополя

http://www.stapravda.ru/20170224/krupneyshiy_sportkompleks_s_ledovoy_arenoy_nachnut_stroit_v_stav_100869.html