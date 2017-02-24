Губернатор Ставрополья поздравил военных с Днем защитника Отечества

День защитника Отечества, празднуемый в войсковой части Изобильненского района, посетил губернатор Владимир Владимиров и поздравил ветеранов, командный и личный состав части, казачьи подразделения и юнармейцев. За успехи на службе отличившимся военнослужащим Владимир Владимиров преподнес краевые награды.

Губернатор вспомнил историю этого мужественного праздника. 95 лет назад его впервые учредили в РСФСР как День Красной Армии и Флота, который спустя 80 лет стал привычным нам Днем защитника Отечества. Также глава края пожелал мира нашей стране, а необходимость брать в руки оружие оставить только для учений.

На официальной церемонии в этот день присягнули 70 школьников обоих полов, которые только становятся юнармейцами.

А для неформальной части мероприятия оставили выступления казачьих военно-патриотических клубов.

П. ГРИН , по материалам пресс-службы губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20170224/gubernator_stavropolya_pozdravil_voennykh_s_dnem_zaschitnika_ote_100866.html