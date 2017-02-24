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24 февраля 2017 г.

Ешьте сухофрукты без вредной химии

Зимой и весной диетологи советуют в обязательном порядке баловать себя сухофруктами, которые восполняют необходимый запас витаминов и поднимают настроение. Однако выбирать эти сладости надо очень осторожно.

Прежде всего надо помнить, что сухофрукты необходимо тщательно промывать от грязи и химикатов перед употреблением. Нельзя заливать их кипятком, советуют эксперты электронного журнала «Дом советов», так как он разрушает витамины.

Лучше всего выбирать невзрачные на вид сухофрукты – сморщенные, матовые, непрозрачные, одним словом, засушенные фрукты. Но чаще всего покупатели больше доверяют продукции, красиво упакованной. Однако в красивой упаковке, предостерегают специалисты, находятся не только сухофрукты, но и консерванты, красители, которые не очень-то полезны, особенно для детей.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170224/eshte_sukhofrukty_bez_vrednoy_khimii_100255.html
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Сухофрукты
Сухофрукты
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