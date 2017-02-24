23 февраля праздничная канонада напугала ставропольцев

Вечером 23 февраля над Ставрополем прогремела серия громких пушечных выстрелов. Даже несмотря на ненастную погоду салют был виден и слышен в разных районах города.

Неожиданный грохот насторожил население – в социальных сетях развернулась дискуссия о природе его происхождения. Люди рассказывали, что в домах дребезжали стекла, реагировала автосигнализация. Конечно, большинство горожан здраво рассудили, что это такой неожиданный сюрприз от военных, день-то непростой – праздничный. И многим салют действительно понравился. Но вот особо впечатлительные не на шутку перепугались, предположив, что началась война!

Как стало известно «Ставропольской правде», в 21 час в городе действительно стреляли из пушек – в парке «Победы» разместили шесть гаубиц Д-30, принадлежащих 49-й общевойсковой армии. Для шумового эффекта стреляли холостыми снарядами, а рядом из специального оборудования – фейерверками.

Кстати, в администрации парка рассказали, что традиция стрелять из пушек 23 февраля существует в городе уже не первый год.

http://www.stapravda.ru/20170224/23_fevralya_prazdnichnaya_kanonada_napugala_stavropoltsev_100871.html