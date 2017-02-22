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22 февраля 2017 г.
Спортивные подарки к юбилею / «Ставропольская правда» от 22 февраля 2017 г.

Жители Ставрополя стали активнее заниматься спортом

В администрации Ставрополя подвели итоги работы городского комитета физической культуры и спорта за 2016 год.

В прошлом году доля горожан, регулярно занимающихся спортом, выросла и сейчас составляет 30,6 процента. Прошло около 400 общегородских спортивных соревнований, в которых приняли участие около 60 тысяч человек.

С интересом воспринимают ставропольцы новые проекты. 2016-й стал стартом для Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», нормативы ГТО уже сдали 1670 школьников и студентов. Большим успехом пользуется новая акция «Ставрополь олимпийский», направленная на вовлечение детей и молодежи в систематические занятия спортом. Возможностей у них много – в 14 спортивных школах организован учебно-тренировочный процесс по 44 видам спорта. Получили развитие эстетическая гимнастика, фигурное катание и чир-спорт. 78 спортсменов Ставрополя включены в составы сборных команд России. Для развития пляжных видов спорта реконструирована специальная база на Комсомольском озере. Еще пять современных спортивных площадок заработали на территории Ставрополя. А в школе Василия Скакуна выполнен ряд ремонтных работ для адаптации инвалидов. Несколько больших подарков готовится горожанам в юбилейный год. Например, старт строи-тельства долгожданного Ледового дворца. Еще два крупных спортивных объекта появятся на территории краевого училища олимпийского резерва: в 2017 году – универсальный игровой спортивный зал, а в 2018-м – легкоатлетический манеж. Также в следующем году завершится строительство 25-метрового плавательного бассейна на базе Северо-Кавказского федерального университета.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20170222/zhiteli_stavropolya_stali_aktivnee_zanimatsya_sportom_100835.html
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