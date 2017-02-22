Житель Невинномысска незаконно хранил оружие, порох и патроны на даче

Гражданское оружие и патроны, 282 грамма бездымного пороха – все это незаконно хранил на своей даче житель Невинномысска 57 лет от роду. Владельца арсенала задержали и доставили в городское отделение полиции. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения взрывчатых веществ

Санкция соответствующей стать уголовного кодекса, как сообщили в отделе МВД России по Невинномысску, предусматривает максимальное наказание – лишение свободы на срок до 5 лет, со штрафом в размере до ста тысяч рублей.

В то же время в городском отделе полиции рассказали, что в настоящее время проходят мероприятия по добровольной сдаче, на возмездной основе, (то есть за вознаграждение), незаконно хранящегося у населения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. Граждане, добровольно сдавшие оружие, освобождаются от привлечения к уголовной и административной ответственности.

http://www.stapravda.ru/20170222/zhitel_nevinnomysska_nezakonno_khranil_oruzhie_porokh_i_patrony__100848.html