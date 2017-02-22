Взаимодействие работодателей и агропрофсоюза обсудили в Ставрополе

21 февраля в Ставрополе прошла совместная конференция региональной организации работодателей «Агропромобъединение СК» и краевого профсоюза работников АПК.

В ее работе принял участие первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань. Одной из главных тем встречи стало повышение эффективности социального партнерства как механизма регулирования социально-трудовых вопросов в организациях АПК. Большое внимание уделялось и взаимодействию работодателей и краевого агропрофсоюза.

http://www.stapravda.ru/20170222/vzaimodeystvie_rabotodateley_i_agroprofsoyuza_obsudili_v_stavrop_100836.html