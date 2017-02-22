Вор похитил в магазине спорттоваров Невинномысска обувь на 12 тысяч рублей
В Невинномысске обычный с виду покупатель зашел в магазин спорттоваров. Воспользовавшись отсутствием продавцов в торговом зале, мужчина спрятал под куртку женские и мужские полуботинки и был таков. Сумма причиненного материального ущерба превысила 12 тысяч рублей. Так как вора запечатлели автоматические средства видеофиксации, фото подозреваемого сотрудники полиции распространили в разных магазинах города. И вот в одном из них продавец опознал предполагаемого воришку.
Как сообщили в отделе МВД России по Невинномысску, любитель дармовой обуви был задержан, им оказался местный житель 28 лет от роду. Украденные полуботинки изъяты. Возбуждено уголовное дело по факту тайного хищения чужого имущества.