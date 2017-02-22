Вор похитил в магазине спорттоваров Невинномысска обувь на 12 тысяч рублей

В Невинномысске обычный с виду покупатель зашел в магазин спорттоваров. Воспользовавшись отсутствием продавцов в торговом зале, мужчина спрятал под куртку женские и мужские полуботинки и был таков. Сумма причиненного материального ущерба превысила 12 тысяч рублей. Так как вора запечатлели автоматические средства видеофиксации, фото подозреваемого сотрудники полиции распространили в разных магазинах города. И вот в одном из них продавец опознал предполагаемого воришку.

Как сообщили в отделе МВД России по Невинномысску, любитель дармовой обуви был задержан, им оказался местный житель 28 лет от роду. Украденные полуботинки изъяты. Возбуждено уголовное дело по факту тайного хищения чужого имущества.

http://www.stapravda.ru/20170222/vor_pokhitil_v_magazine_sporttovarov_nevinnomysska_obuv_na_12_ty_100860.html