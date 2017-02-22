Фотография к статье Водитель маршрутного такси в Ставрополе на пешеходном переходе сбил пешехода
Водитель маршрутного такси в Ставрополе на пешеходном переходе сбил пешехода
21 февраля около 20 часов 30 минут водитель автомашины «ГАЗель», двигаясь по проспекту Карла Маркса, при повороте налево сбил 52-летнюю женщину на регулируемом пешеходном переходе, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Она госпитализирована.
За рулем пассажирской «ГАЗели» находился 25-летний ставропольчанин.
В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170222/voditel_marshrutnogo_taksi_v_stavropole_na_peshekhodnom_perekhod_100851.html
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Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.