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22 февраля 2017 г.

Водитель маршрутного такси в Ставрополе на пешеходном переходе сбил пешехода

В Ставрополе водитель маршрутного такси на пешеходном переходе сбил пешехода

21 февраля около 20 часов 30 минут водитель автомашины «ГАЗель», двигаясь по проспекту Карла Маркса, при повороте налево сбил 52-летнюю женщину на регулируемом пешеходном переходе, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Она госпитализирована.

За рулем пассажирской «ГАЗели» находился 25-летний ставропольчанин.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170222/voditel_marshrutnogo_taksi_v_stavropole_na_peshekhodnom_perekhod_100851.html
Фотография к статье Водитель маршрутного такси в Ставрополе на пешеходном переходе сбил пешехода
В Ставрополе водитель маршрутного такси на пешеходном переходе сбил пешехода
В Ставрополе водитель маршрутного такси на пешеходном переходе сбил пешехода
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.
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