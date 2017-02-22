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22 февраля 2017 г.
Тяжесть щита, а не ярма / «Ставропольская правда» от 22 февраля 2017 г.

В ставропольской кадетской школе имени генерала Ермолова с детства познают армейскую службу

Защитниками не рождаются, ими становятся. Многим юным ставропольцам определиться с жизненным выбором помогает обучение в кадетской школе имени генерала Ермолова, которой в этом году исполняется 15 лет.

И большинство воспитанников этого учебного заведения уже сегодня твердо знают, какую дорогу выберут. Профильные кадетские классы Национальной гвардии, офицерский и десантно-казачьи классы, парашютисты и спасатели — названия этих формирований говорят сами за себя. В конечном итоге в высшие военные учебные заведения идет процентов 40 от кадетского выпуска, но и остальные тоже в жизни не пропадут. Образование, полученное здесь, как говорят эксперты, отличается масштабностью полученных знаний и их высоким качеством.

Возможно, поэтому кадетская школа имени генерала Ермолова за 15 лет ни разу не выходила из состава призеров Всероссийских кадетских соревнований в Москве и Сочи, состязаний кадетов СНГ.

Директору школы Алексею Хитрову удалось собрать коллектив единомышленников, неустанно напоминающих родителям и самим школярам, что армейская дисциплина тяжела, но это тяжесть щита, а не ярма.

Каждый офицер-воспитатель кадетки является достойным примером для подражания. В их числе кавалер ордена «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» Василий Кузнецов. В годы «холодной войны», будучи молодым офицером, он был свидетелем крушения программы полетов самолетов-шпионов U-2 и пленения Гэри Пауэрса. Сейчас он известен молодежи края как один из организаторов игры «Зарница», а таких блестящих специалистов по допризывной подготовке еще поискать! А руководитель пресс-бюро кадетской школы, наш коллега Игорь Погосов является единственным журналистом в крае, награжденным высоко ценимой у фронтовиков медалью «За отвагу» при исполнении профессиональных обязанностей в горячих точках.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20170222/v_stavropolskoy_kadetskoy_shkole_imeni_generala_ermolova_s_detst_100838.html
Фотография к статье В ставропольской кадетской школе имени генерала Ермолова с детства познают армейскую службу
Воспитанник ставропольской кадетской школы имени генерала А. Ермолова
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