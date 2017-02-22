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22 февраля 2017 г.

В Ставрополе студенты-медики отметили масленицу, накормив всех блинами

В Ставропольском государственном медицинском университете отметили один из самых любимых праздников. По крайней мере, так о Масленице отзывались студенты, да и по их настроению было понятно, что событие, действительно, долгожданное.

По трдиции гуляния прошли во дворе учебного заведения, где каждый факультет накрыл праздничный стол. Блинов были несчитанное количество! Будущие стоматологи не стали скромничать, поэтому в этот день побили все рекорды, собрав стопку главного лакомства небывалой высоты. Накормили всех! Кстати, праздник был сдобрен не только сладкими угошениями, но и интересными соревнованиями, веселыми честушками и зажигательными танцами. 

 

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20170222/v_stavropole_studentymediki_otmetili_maslenitsu_nakormiv_vsekh_b_100864.html
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