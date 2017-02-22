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22 февраля 2017 г.

В Ставрополе соревновались в стрельбе ветераны и молодежь

В кадетской школе имени генерала А. Ермолова краевого центра прошел финал традиционных ежегодных соревнований по стрельбе из пневматического оружия среди ветеранов спорта и допризывной молодежи Ставрополя.

Первое место среди ветеранов занял заслуженный работник физической культуры РФ Валерий Хагай. Лучшим среди учащихся стал воспитанник третьего класса кадетской школы Андрей Стрельников (тренер Л. Переверзева).

Помимо спортивных наград призеры получили официальное приглашение от директора школы на масленичную неделю в кадетку.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20170222/v_stavropole_sorevnovalis_v_strelbe_veterany_i_molodezh_100806.html
Фотография к статье В Ставрополе соревновались в стрельбе ветераны и молодежь
В Ставрополе соревновались в стрельбе ветераны и молодежь
В Ставрополе соревновались в стрельбе ветераны и молодежь
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