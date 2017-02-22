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22 февраля 2017 г.
Награды краевого турнира / «Ставропольская правда» от 22 февраля 2017 г.

В Ставрополе прошел традиционный краевой турнир по рукопашному бою

В Ставрополе прошел традиционный краевой турнир по рукопашному бою среди юношей 12 – 17 лет, а также мужчин и женщин, собравший более 400 участников, представлявших 25 клубов районов и городов нашего региона. Награды были разы-граны в трех возрастных категориях и около 50 весовых.

Среди победителей специалисты отметили Максима Селезнева (Ставрополь) и Дмитрия Лисовенко (Кисловодск, оба 12 – 13 лет), Магомед-Али Магомеднурова (Андроповский район) и Ярослава Иваненко (станица Суворовская, оба 14 – 15 лет), ставропольцев Дмитрия Бухтиярова (16 – 17 лет) и Данила Жаворонкова, а также Рамазана Чеккуева (оба среди мужчин).

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20170222/v_stavropole_proshel_traditsionnyy_kraevoy_turnir_po_rukopashnom_100791.html
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