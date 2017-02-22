В Ставрополе 30 команд отцов школьников демонстрировали силу и ловкость

Отцы – молодцы! / «Ставропольская правда» от 22 февраля 2017 г.

Отцы – молодцы! Финал городских соревнований под таким названием прошел в Ставрополе в кадетской школе имени генерала А.П. Ермолова. Более 30 команд, состоявших из отцов школьников, мерились силами в дартсе, перетягивании каната, футбольных пенальти и баскетболе. Участники соревнований подарили собравшимся настоящий спортивный праздник. Победу одержала команда кадетской школы имени генерала Ермолова, второе место заняла СОШ № 29, а третьими стали отцы из гимназии № 12. Победители и призеры награждены кубками и ценными призами.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20170222/v_stavropole_30_komand_ottsov_shkolnikov_demonstrirovali_silu_i__100812.html