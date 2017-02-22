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22 февраля 2017 г.

В Невинномысске проверили готовность города к весеннему половодью

В Невинномысске отработали алгоритм действий в рамках ликвидации последствий учебной чрезвычайной ситуации

В Невинномысске прошла комплексная тренировка «Действия органов управления и сил Ставропольской краевой территориальной подсистемы РСЧС по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных затоплением населенных пунктов, вызванных весенним половодьем».

По учебной вводной, поступившей из ГУ МЧС России по Ставропольскому краю, в результате подъема уровня воды в реках Кубань и Большой Зеленчук произошло подтопление районов Низки и Рождественка. Условно в зоне подтопления оказались 200 частных подворий с населением 650 человек, территория средней школы № 7, котельная и 3 трансформаторных подстанции.

Оповещение населения с использованием автомобилей, оборудованных громкоговорящими устройствами, проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, эвакуация учащихся и сотрудников средней школы № 7 с последующим их размещением в спортивно-культурного комплекса «Олимп» (здесь развернули стационарный пункт временного размещения населения) – все эти мероприятия были выполнены в рамках ликвидации последствий учебной чрезвычайной ситуации.

Как сообщили в администрации Невинномысска, по оценке представителя ГУ МЧС России по СК Олега Черевко, городское звено Ставропольской краевой территориальной подсистемы РС ЧС (Российской единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) поставленную в ходе учений задачу выполнило.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20170222/v_nevinnomysske_proverili_gotovnost_goroda_k_vesennemu_polovodyu_100854.html
Фотография к статье В Невинномысске проверили готовность города к весеннему половодью
В Невинномысске отработали алгоритм действий в рамках ликвидации последствий учебной чрезвычайной ситуации
В Невинномысске отработали алгоритм действий в рамках ликвидации последствий учебной чрезвычайной ситуации
Фото: пресс-служба администрации Невинномысска
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