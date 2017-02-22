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22 февраля 2017 г.

В Михайловске спортсмены сразились в рукопашном бою

В Михайловске на базе многопрофильного техникума имени казачьего генерала С. Николаева состоялся V открытый краевой турнир по армейскому рукопашному бою, посвященный 28-летию вывода войск из Афганистана. В качестве почетных гостей присутствовали помощник губернатора, председатель краевого отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Николай Борисенко и атаман Терского войскового казачьего общества Александр Журавский. председатель регионального отделения ДОСААФ России Юрий

В соревнованиях участвовали более 100 спортсменов из Ставропольского и Краснодарского краев. Как среди 14 – 15-летних, так и 16 – 17-летних бойцов первенствовали команды Ставропольского президентского кадетского училища, завоевавшие переходящие кубки, учрежденные «Боевым братством».

Организатор турнира, атаман Михайловского станичного казачьего общества Андрей Воронцов, отметил:

– Именно допризывной молодежи мы уделяем особое внимание. Многие из участников сегодняшних соревнований через год-два станут защитниками Отечества, и навыки, приобретенные ими на тренировках, будут востребованы.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20170222/v_mikhaylovske_sportsmeny_srazilis_v_rukopashnom_boyu_100810.html
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