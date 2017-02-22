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22 февраля 2017 г.

В Кисловодске суд оштрафовал Свидетелей Иеговы и конфисковал экстремистскую литературу

Кисловодский городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении – хранении в целях массового распространения экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список. Их нашла прокуратура в помещении религиозной организации. Постановлением Кисловодского горсуда местная религиозная организация Свидетели Иеговы признана виновной. Назначенное наказание – штраф в 500 000 рублей с конфискацией предметов административного правонарушения, сообщили в краевом суде.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170222/v_kislovodske_sud_oshtrafoval_svideteley_iegovy_i_konfiskoval_ek_100853.html
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