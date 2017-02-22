В Георгиевском районе задержали подозреваемых в кражах из машин

Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Георгиевский» задержали двух ранее неоднократно судимых жителей станицы Подгорной, подозреваемые в совершении серии краж из автомобилей. Злоумышленники (шесть эпизодов уже доказаны) крали аккумуляторные батареи, автомобильные устройства акустической системы и другие предметы. Стоимость похищенного добра около 50 тысяч рублей. Часть краденного изъята.

Подозреваемые задержаны под подписку о невыезде, отметили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170222/v_georgievskom_rayone_zaderzhali_podozrevaemykh_v_krazhakh_iz_ma_100807.html