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22 февраля 2017 г.

В Георгиевском районе задержали подозреваемых в кражах из машин

 Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Георгиевский» задержали двух ранее неоднократно судимых жителей станицы Подгорной, подозреваемые в совершении серии краж из автомобилей. Злоумышленники (шесть эпизодов уже доказаны) крали аккумуляторные батареи, автомобильные устройства акустической системы и другие предметы. Стоимость похищенного добра около 50 тысяч рублей. Часть краденного изъята.

Подозреваемые задержаны под подписку о невыезде, отметили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170222/v_georgievskom_rayone_zaderzhali_podozrevaemykh_v_krazhakh_iz_ma_100807.html
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