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22 февраля 2017 г.

Урок мужества для кадетов СКР провели ставропольские ОМОНовцы

Накануне Дня защитника Отечества краевое управление СКР, сообщила пресс-служба ведомства, организовало Урок Мужества для учащихся профильных кадетских классов СКР гимназии № 24 Ставрополя имени генерал-лейтенанта юстиции Михаила Ядрова, который прошел в отряде мобильного особого назначения Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Ставропольскому краю. Кадеты возложили цветы к мемориалу сотрудникам ОМОНа, погибшим при исполнении служебного долга.

А потом состоялось знакомство кадетов с автобронетехникой, состоящей на вооружении у ставропольского ОМОНа. Ученикам представилась возможность посидеть в кабине и сфотографироваться в бронетранспортере БТР-80 и специальной полицейской машине «Тигр», примерить бронежилет, каску и подержать в руках боевое оружие. Кадеты побывали также  в музее подразделения, посмотрели фильм о буднях войск национальной гвардии.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170222/urok_muzhestva_dlya_kadetov_skr_proveli_stavropolskie_omonovtsy_100849.html
Фотография к статье Урок мужества для кадетов СКР провели ставропольские ОМОНовцы
Учащиеся кадетских классов СКР побывали в управлении национальной гвардии РФ по краю
Учащиеся кадетских классов СКР побывали в управлении национальной гвардии РФ по краю
Фото:пресс-служба краевого управления СКР
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