Управленческая команда Ставрополья приступила к работе в Фонде развития моногородов

Управленческая команда из Ставропольского края приняла участие в программе «Обучение команд, управляющих проектами развития моногородов», организованной некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов». Команду возглавил заместитель председателя правительства Ставропольского края — министр экономического развития Андрей Мурга.

Основная цель проекта — создание единого пространства работы с проблемами моногородов, включение в работу всех заинтересованных сторон. Обучение будет проходить четыре месяца курсами по 5 дней. Как сообщили в пресс-службе министерства экономического развития СК, Невинномысск стал первым из городов края, представители которого поэтапно пройдут соответствующую учебу.

– Один из механизмов, создающих дополнительные стимулы для муниципалитетов – развитие моногородов. Мы понимаем, что обучение управленческой команды в рамках данной программы поможет наладить контакт с инвесторами, которые готовы развивать производства на территории Невинномысска, что, в конечном итоге, окажет прямое влияние на уровень жизни и занятость населения, — прокомментировал результаты первого этапа Андрей Мурга.

В то же время развитие муниципалитета невозможно без учета мнения его жителей. В связи с этим ставропольская управленческая команда пригласила невинномысцев принять участие в создании программы действий для развития родного города. Свои предложения они могут размещать на онлайн-платформе Моногорода.рф. Это коммуникационная площадка Программы «5 шагов благоустройства».

– «Программа «5 шагов благоустройства» — хорошая возможность реально улучшить инфраструктуру Невинномысска, создать новые места для времяпрепровождения молодежи, обновить или создать новые объекты социальной инфраструктуры. Важно, чтобы сами горожане приняли активное участие в создании идей по улучшению городской среды», — отметил член управленческой команды, глава города Невинномысска Михаил Миненков.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20170222/upravlencheskaya_komanda_stavropolya_pristupila_k_rabote_v_fonde_100811.html