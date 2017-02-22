Плата за общедомовые нужды ограничена нормативами с января 2017 года
Возможна ли экологическая катастрофа в Ставрополе?
22 февраля 2017 г.
Тяжелоатлетическая рать края / «Ставропольская правда» от 22 февраля 2017 г.

Тяжелоатлеты в Кумской Долине боролись за первенство Ставропольского края

В поселке Кумская Долина прошли соревнования первенства края по тяжелой атлетике среди спортсменов 1997 года рождения и моложе.

Как рассказал вице-президент краевой тяжелоатлетической федерации Валерий Изотов, за звание сильнейших боролись около 100 спортсменов, победителями среди юниоров стали Алексей Фомичёв и Сергей Тилиев, Борис Хачатуров и Максим Шестопалов, Алексей Шевченко и Денис Баркалов, Денис Листопад и Дмитрий Цатуров. Все они из Буденновского района, их тренирует заслуженный тренер России Вячеслав Адаменко.

Среди юниорок триумфаторами стали Ирина Чмелёва из Кировского района (тренер Владимир Хван), Елизавета Матыцына и Дарья Купцова (Буденновский район, тренер Николай Горчеков), Наталья Есина и Мария Тюлькина (Степновский район, тренер Владимир Дьяченко).

В общекомандном первенстве уверенную победу одержали тяжелоатлеты Буденновского района, второе место заняли спортсмены из Левокумского, а третье – из Кировского района. По результатам соревнований сформирована сборная команда края для участия в первенстве СКФО в начале марта в Назрани.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20170222/tyazheloatlety_v_kumskoy_doline_borolis_za_pervenstvo_stavropols_100797.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Что для вас является главным источником новостей?


Спорт
Шах и мат поставила соперникам ставропольская команда пенсионеров на краевом турнире
Ставрополец победил в «Лыжне России» в Домбае
В Ставрополе 30 команд отцов школьников демонстрировали силу и ловкость
В Михайловске спортсмены сразились в рукопашном бою
В Ставрополе соревновались в стрельбе ветераны и молодежь
Левокумский район
Тяжелоатлеты в Кумской Долине боролись за первенство Ставропольского края
В Левокумском районе водитель погиб, врезавшись в дерево
В Левокумском районе 47-летний мужчина украл коробку «Твиксов»
В Левокумском районе «Приора» врезалась в дерево, погибла 20-летняя девушка
Мужчина вернул долг после ареста ворот

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!