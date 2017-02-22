Тяжелоатлеты в Кумской Долине боролись за первенство Ставропольского края

Тяжелоатлетическая рать края / «Ставропольская правда» от 22 февраля 2017 г.

В поселке Кумская Долина прошли соревнования первенства края по тяжелой атлетике среди спортсменов 1997 года рождения и моложе.

Как рассказал вице-президент краевой тяжелоатлетической федерации Валерий Изотов, за звание сильнейших боролись около 100 спортсменов, победителями среди юниоров стали Алексей Фомичёв и Сергей Тилиев, Борис Хачатуров и Максим Шестопалов, Алексей Шевченко и Денис Баркалов, Денис Листопад и Дмитрий Цатуров. Все они из Буденновского района, их тренирует заслуженный тренер России Вячеслав Адаменко.

Среди юниорок триумфаторами стали Ирина Чмелёва из Кировского района (тренер Владимир Хван), Елизавета Матыцына и Дарья Купцова (Буденновский район, тренер Николай Горчеков), Наталья Есина и Мария Тюлькина (Степновский район, тренер Владимир Дьяченко).

В общекомандном первенстве уверенную победу одержали тяжелоатлеты Буденновского района, второе место заняли спортсмены из Левокумского, а третье – из Кировского района. По результатам соревнований сформирована сборная команда края для участия в первенстве СКФО в начале марта в Назрани.

http://www.stapravda.ru/20170222/tyazheloatlety_v_kumskoy_doline_borolis_za_pervenstvo_stavropols_100797.html