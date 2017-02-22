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22 февраля 2017 г.

Торжественный прием в честь Защитников Отечества провел губернатор Ставрополья

Губернатор Ставрополья В. Владимиров устроил для руководителей органов власти региона, командиров воинских частей и подразделений, отличившихся военнослужащих, представителей ветеранских организаций праздничный прием в честь Дня защитника Отечества.

Ветеран войны Герой Советского Союза Владимир Ткачев в своем обращении отметил работу Вооруженных Сил России, поддерживающих мир в стране.

А Владимир Владимиров пожелал всем, кто защищает Родину думать и о себе, возвращаясь из боя живыми и невредимыми.

К словам главы Ставрополья присоединился и председатель Думы края Геннадий Ягубов.

Минута молчания стала напоминанием о всех тех, кто погиб на службе, честно исполняя долг.

П. ГРИН , по материалам пресс-службы губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20170222/torzhestvennyy_priem_v_chest_zaschitnikov_otechestva_provel_gube_100863.html
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С Днем защитника Отечества участников события поздравил губернатор Ставрополья.
С Днем защитника Отечества участников события поздравил губернатор Ставрополья.
Фото пресс-службы губернатора СК
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