Торжественный прием в честь Защитников Отечества провел губернатор Ставрополья
Губернатор Ставрополья В. Владимиров устроил для руководителей органов власти региона, командиров воинских частей и подразделений, отличившихся военнослужащих, представителей ветеранских организаций праздничный прием в честь Дня защитника Отечества.
Ветеран войны Герой Советского Союза Владимир Ткачев в своем обращении отметил работу Вооруженных Сил России, поддерживающих мир в стране.
А Владимир Владимиров пожелал всем, кто защищает Родину думать и о себе, возвращаясь из боя живыми и невредимыми.
К словам главы Ставрополья присоединился и председатель Думы края Геннадий Ягубов.
Минута молчания стала напоминанием о всех тех, кто погиб на службе, честно исполняя долг.
Фото пресс-службы губернатора СК