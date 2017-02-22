Ставропольскому краю выделили миллионы на покупку жилья детям-сиротам

Подписано соглашение между Министерством образования и науки РФ и правительством Ставрополья о предоставлении ассигнований из федерального бюджета краевому бюджету на приобретение благоустроенного жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в размере 114 490 900 рублей.

Такие субсидии предоставляются субъектам России, имеющим положительную динамику в вопросе обеспечения жильем детей-сирот. Суммируя бюджетные средства Федерации и Ставропольского края, благоустроенными жилыми помещениями в последние годы обеспечивалось около 500 детей-сирот в год. Аналогичные планы намечены и на 2017-й.

– Мы настроены на дальнейшую активную реализацию этой важной социальной программы, не снижая взятого в предыдущие годы темпа, – отметил министр имущественных отношений Ставропольского края А. Газаров.

А. РУСАНОВ , По информации пресс-службы министерства имущественных отношений СК

http://www.stapravda.ru/20170222/stavropolskomu_krayu_vydelili_milliony_na_pokupku_zhilya_detyams_100817.html