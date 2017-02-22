Ставропольскому краю выделили миллионы на покупку жилья детям-сиротам
Подписано соглашение между Министерством образования и науки РФ и правительством Ставрополья о предоставлении ассигнований из федерального бюджета краевому бюджету на приобретение благоустроенного жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в размере 114 490 900 рублей.
Такие субсидии предоставляются субъектам России, имеющим положительную динамику в вопросе обеспечения жильем детей-сирот. Суммируя бюджетные средства Федерации и Ставропольского края, благоустроенными жилыми помещениями в последние годы обеспечивалось около 500 детей-сирот в год. Аналогичные планы намечены и на 2017-й.
– Мы настроены на дальнейшую активную реализацию этой важной социальной программы, не снижая взятого в предыдущие годы темпа, – отметил министр имущественных отношений Ставропольского края А. Газаров.