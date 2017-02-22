Ставропольские кадеты-ермоловцы побывали в подшефном детском саду

Воспитанники Ставропольской кадетской школы имени генерала Ермолова, обучающиеся в первом в России профильном классе Росгвардии, посетили подшефный детский сад № 62 краевого центра. Юные шефы продемонстрировали выставку оружия и средств защиты, с завязанными глазами проводили разборку-сборку оружия отечественного и иностранного производства и рассказывали о героях Федеральной службы войск национальной гвардии России.

В ответ малыши показали гостям и пришедшим на встречу ветеранам Вооруженных сил концертную программу. Итог праздника: кадетов пригласили почаще приезжать с лекциями о тех, чья профессия — Родину защищать!

http://www.stapravda.ru/20170222/stavropolskie_kadetyermolovtsy_pobyvali_v_podshefnom_detskom_sad_100819.html