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22 февраля 2017 г.

Ставропольские кадеты-ермоловцы побывали в подшефном детском саду

Воспитанники Ставропольской кадетской школы имени генерала Ермолова, обучающиеся в первом в России профильном классе Росгвардии, посетили подшефный детский сад № 62 краевого центра. Юные шефы продемонстрировали выставку оружия и средств защиты, с завязанными глазами проводили разборку-сборку оружия отечественного и иностранного производства и рассказывали о героях Федеральной службы войск национальной гвардии России.

В ответ малыши показали гостям и пришедшим на встречу ветеранам Вооруженных сил концертную программу. Итог праздника: кадетов пригласили почаще приезжать с лекциями о тех, чья профессия — Родину защищать!

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20170222/stavropolskie_kadetyermolovtsy_pobyvali_v_podshefnom_detskom_sad_100819.html
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