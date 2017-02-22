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22 февраля 2017 г.

Ставропольские кадеты выиграли Первенство Вооруженных Сил РФ по хоккею

Три дня в Ставропольском Президентском кадетском училище будущие военные со всей России соревновались в хоккее.  

На решающей игре присутствовали губернатор СК Владимир Владимиров, поздравивший победителей вместе с начальником кадетской школы Леонидом Куцом, олимпийские чемпионы по хоккею Владимир Мышкин, Валерий Каменский и Илья Бякин.

За кубок, медали и пямятные призы  боролись ставропольские и тюменские кадеты. Победу вырвала Ставропольская команада со счетом 3:1.

А после церемонии награждения В. Владимиров в честь 23 февраля посетил выставку военно-патриотического парка «Патриот». Среди экспонатов новинки оружия, автомобильная, инженерная техника и средства связи.

П. ГРИН , по материалам пресс-службы губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20170222/stavropolskie_kadety_vyigrali_pervenstvo_vooruzhennykh_sil_rf_po_100858.html
Фотография к статье Ставропольские кадеты выиграли Первенство Вооруженных Сил РФ по хоккею
IV Первенство Вооруженных Сил Российской Федерации по хоккею с шайбой в Ставропольском Президентском кадетском училище
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