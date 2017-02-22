Ставропольские дзюдоисты привезли из Москвы медали всех достоинств

Шесть медалей ставропольских дзюдоистов / «Ставропольская правда» от 22 февраля 2017 г.

В Москве прошли Всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин, посвященные памяти заслуженного тренера РСФСР Юрия Зайцева.

Шестеро ставропольских спортсменов, представлявших краевую ШВСМ дзюдо и самбо, привезли из столицы шесть наград. Победителем в весе до 81 кг стал Магомед Абдулкагиров, а бронзовым призером Азамат Сидаков. В весовой категории до 100 кг Абдулмуслим Баркалаев занял второе место, а Солтан Гогуев – третье. В весе свыше 100 кг на верхнюю ступень пьедестала почета поднялся Михаил Косяшников, а бронзовым призером стал Рустам Абдурашидов.

http://www.stapravda.ru/20170222/stavropolskie_dzyudoisty_privezli_iz_moskvy_medali_vsekh_dostoin_100790.html