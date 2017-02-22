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22 февраля 2017 г.
Ставрополец победил в «Лыжне России» / «Ставропольская правда» от 22 февраля 2017 г.

Ставрополец победил в «Лыжне России» в Домбае

Житель Ставрополя Сергей Кузьмин стал абсолютным победителем Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», которая проводится ежегодно в Домбае.

В этом году в соревнованиях принимали участие более 200 представителей всех регионов Северо-Кавказского федерального округа. Наш земляк оказался лучшим и награжден кубком чемпиона.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20170222/stavropolets_pobedil_v_lyzhne_rossii_v_dombae_100814.html
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