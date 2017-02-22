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22 февраля 2017 г.

Сотню нетрезвых водителей задержали за 3 дня сотрудники ГАИ на Ставрополье

Акция «Нетрезвый водитель»

С 22 по 26 февраля во всех населенных пунктах и на трассах федерального и регионального значения проводится широкомасштабная операция «Нетрезвый водитель». Увеличено количество нарядов ДПС, работающих круглосуточно.

Поводом стали не только наступающие праздничные и выходные дни, но и увеличившееся количество нетрезвых водителей. За последние три дня сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления около 100 водителей в состоянии опьянения. 11 из них управляли машинами в нетрезвом виде повторно, отметили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170222/sotnyu_netrezvykh_voditeley_zaderzhali_za_3_dnya_sotrudniki_gai__100862.html
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