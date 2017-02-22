Сотню нетрезвых водителей задержали за 3 дня сотрудники ГАИ на Ставрополье
С 22 по 26 февраля во всех населенных пунктах и на трассах федерального и регионального значения проводится широкомасштабная операция «Нетрезвый водитель». Увеличено количество нарядов ДПС, работающих круглосуточно.
Поводом стали не только наступающие праздничные и выходные дни, но и увеличившееся количество нетрезвых водителей. За последние три дня сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления около 100 водителей в состоянии опьянения. 11 из них управляли машинами в нетрезвом виде повторно, отметили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.