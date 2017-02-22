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22 февраля 2017 г.

Широко празднуют Масленицу в Александровском районе

Весело и интересно прошел праздник «Госпожа широкая Масленица» в Александровской центральной детской библиотеке. У входа в библиотеку гостей встретили хлебом – солью, радостными песнями и веселыми прибаутками, рассказали в администрации Александровского района. С историей народного праздника ребята познакомились, посмотрев кукольный спектакль «Как дочь Деда мороза стала Масленицей». Приятным сюрпризом для всех стало превращение куклы Масленицы в живую девушку. Масленица поведала старинный секрет приготовления самых вкусных блинов, загадала детворе весенние загадки, поиграла с ребятами в забавные игры: «Накорми блинами», «Кулачки», «Плетение косы». Чтобы порадовать дорогую гостью, ребята рассказали о ней пословицы и поговорки, спели весёлые масленичные частушки.

На память о веселом празднике, ребята, пройдя мастер-класс, сделали замечательную поделку, маленький сувенир – Масленичку. А еще всем гостям предложили полакомиться румяными блинами.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170222/shiroko_prazdnuyut_maslenitsu_v_aleksandrovskom_rayone_100852.html
Фотография к статье Широко празднуют Масленицу в Александровском районе
Масленица в библиотеке
Масленица в библиотеке
Фото:архив администрации Александровского района
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