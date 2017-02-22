Шах и мат поставила соперникам ставропольская команда пенсионеров на краевом турнире

В Ставрополе состоялся турнир по шахматам среди пенсионеров нашего края. Его организовали краевое отделение ПФР, региональное отделение Союза пенсионеров России при поддержке местных властей. Абсолютными победителями турнира стали И. Трощий и Л. Дульцева. В общекомандном зачете победила команда Ставрополя, второе место у шахматистов из Ессентуков, на третьем – команда Кочубеевского района.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20170222/shakh_i_mat_postavila_sopernikam_stavropolskaya_komanda_pensione_100816.html