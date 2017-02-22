Плата за общедомовые нужды ограничена нормативами с января 2017 года
Возможна ли экологическая катастрофа в Ставрополе?
22 февраля 2017 г.

Шах и мат поставила соперникам ставропольская команда пенсионеров на краевом турнире

В Ставрополе состоялся турнир по шахматам среди пенсионеров нашего края. Его организовали краевое отделение ПФР, региональное отделение Союза пенсионеров России при поддержке местных властей. Абсолютными победителями турнира стали И. Трощий и Л. Дульцева. В общекомандном зачете победила команда Ставрополя, второе место у шахматистов из Ессентуков, на третьем – команда Кочубеевского района.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20170222/shakh_i_mat_postavila_sopernikam_stavropolskaya_komanda_pensione_100816.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Что для вас является главным источником новостей?


Спорт
Шах и мат поставила соперникам ставропольская команда пенсионеров на краевом турнире
Ставрополец победил в «Лыжне России» в Домбае
В Ставрополе 30 команд отцов школьников демонстрировали силу и ловкость
В Михайловске спортсмены сразились в рукопашном бою
В Ставрополе соревновались в стрельбе ветераны и молодежь
Ставрополь
В Ставрополе прошел традиционный краевой турнир по рукопашному бою
УМНИКи, победители научной конференции, получили награды в Ставрополе
Аэропорт в Ставрополе на грани банкротства
«Хеннеси ХО» приглянулся вору из Ставрополя
Студенты Ставропольского строительного техникума узнали о последствиях бегства от армии

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!