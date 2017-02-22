С 1 июля будут проиндексированы краевые меры социальной поддержки

Как нам сообщили в краевом министерстве труда и социальной защиты населения, с 1 июля будут проиндексированы на 4% меры социальной поддержки граждан, выплачиваемые в соответствии с краевым законодательством. Повышение коснется следующих выплат и составит:

– ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, труженикам тыла – 1486,36 рубля;

– ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Ставропольского края, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья» – 1486,36 рубля;

– ежемесячная денежная выплата реабилитированным гражданам, гражданам, пострадавшим от политических репрессий – 1486,36 рубля;

– ежемесячная доплата к пенсии ветеранам боевых действий – 769,36 рубля;

– ежемесячная денежная выплата супруге, не вступившей в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий – 769,36 рубля;

– базовое ежемесячное пособие на ребенка в малоимущей семье – 364 рубля, на детей одиноких матерей – 728 рублей, на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов и на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву – 546 рублей;

– ежемесячная денежная компенсация многодетной семье на каждого ребенка – 329,16 рубля;

– ежегодное социальное пособие на проезд студентам из малоимущих семей – 1211,69 рубля;

– ежегодная денежная компенсация на приобретение школьной формы – 1040 рублей;

– дополнительная ежемесячная денежная выплата ВИЧ-инфицированным, зараженным вирусом иммунодефицита человека в лечебных учреждениях Ставропольского края – 14181,07 рубля;

– ежемесячная денежная выплата лицу, осуществляющему уход за ВИЧ-инфицированным – несовершеннолетним, зараженным вирусом иммунодефицита человека в лечебных учреждениях Ставропольского края – 1418, 10 рубля.

А. ФРОЛОВ , по сообщению министерства труда и социальной защиты населения СК

http://www.stapravda.ru/20170222/s_1_iyulya_budut_proindeksirovany_kraevye_mery_sotsialnoy_podder_100844.html