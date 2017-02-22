Родители погибшего солдата из Кисловодска получат социальную поддержку

Об этой истории мы уже рассказывали (см. «Суд Кисловодска признал право родителей погибшего солдата на социальную поддержку», 17.11.2016 г., «Остановка сердца», 23 ноября 2016 г).

В Кисловодском городском суде был рассмотрен иск, поданный Фондом «Право матери» от имени родителей погибшего военнослужащего Татьяны и Валерия Важинских. Их сын, Денис, был призван в армию, отслужил почти полгода, а 17 декабря 2009 года умер от внезапной остановки сердца, острой сердечно-легочной недостаточности.

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края, управление труда и социальной защиты населения администрации Кисловодска отказали родителям погибшего солдата в выдаче удостоверений о праве на меры социальной поддержки, мотивируя это тем, что их сын «умер», а не «погиб».

Суд признал право родителей погибшего солдата на меры социальной поддержки и обязал министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края выдать родителям умершего Дениса Важинского соответствующие документы. Также ответчик должен компенсировать матери погибшего сумму госпошлины за подачу иска в суд.

21 февраля в Ставропольском краевом суде рассматривалась жалоба ответчика на решение Кисловодского горсуда. Кстати вспомнить, что на заседании в Кисловодске ни один из трех ответчиков не присутствовал.

И вновь представитель ответчика Ксения Беликова пожелала отмены решения суда первой инстанции, так как Денис Важинский «умер, а не погиб» и меры социальной поддержки его родителям, с точки зрения ответчика, «не положены».

Юрист Фонда «Право Матери» Надежда Кузина убеждала судей: понятия «умер» и «погиб» с точки зрения законодателя – тождественные (равнозначные), и они при разрешении вопроса о праве на меры социальной поддержки правового значения вообще не имеют.

Юридическим фактом, с которым закон связывает право родителей погибшего военнослужащего на меры социальной поддержки, предусмотренные ст. 21 Федерального закона «О ветеранах», является смерть военнослужащего при выполнении им обязанностей военной службы. Смерть Дениса Важинского произошла именно так. Соответственно, его родители имеют право на меры социальной поддержки.

Коллегия в составе судей Натальи Чернышевой, Александра Берко, Виктора Горкуна вынесла определение, которым отказала ответчику в удовлетворении апелляционных требований. Решение Кисловодского городского суда от 14 ноября 2016 года по делу Важинских вступило в законную силу и должно быть исполнено.

Нужно отметить, что сотрудники Фонда «Право матери» работаю бесплатно.

http://www.stapravda.ru/20170222/roditeli_pogibshego_soldata_iz_kislovodska_poluchat_sotsialnuyu__100861.html