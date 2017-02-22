Возможна ли экологическая катастрофа в Ставрополе?
Плата за общедомовые нужды ограничена нормативами с января 2017 года
22 февраля 2017 г.
Деньги города Одессы / «Ставропольская правда» от 22 февраля 2017 г.

Первый музей казачьей истории откроется в Минводах

Экспозиция Музея казачьей истории

При минераловодском отделе Терского казачьего войска скоро откроется часть экспозиции Музея казачьей истории. Инициатор его создания, вдохновитель и собиратель – атаман Минераловодского отдела Олег Губенко.

– Как гражданин России и потомственный казак я очень хотел открыть такой музей именно в 2017 году, – признается Олег Вячеславович. – Ведь это год 100-летия октябрьского переворота в России и вековой юбилей отречения последнего российского самодержца…

Фотографии и дагеротипы, газеты и листовки, личная и служебная переписка современников событий более чем столетней давности, подлинные документы тех лет, солидная нумизматическая коллекция и внушительных размеров коллекция бумажных денег – от царской «катеньки» до «керенок» и денег городов (!) периода революции и НЭПа. Например, банкноты города Одессы того смутного времени...

Часть экспозиции будет располагаться в самом здании отдела казачества и в просторном актовом зале. Это первый этап. В ближайших планах – возведение казачьего подворья и казачьего куреня во дворе. Курень планируется построить из природных материалов – камня, камыша, самана и глины. Будет в нем и печь русская с полатями, и медный самовар на столе, и прялка, и веретено, и лучина, и «красный угол» с образами, мебель и посуда, соответствующие духу старины седой, и колодец с журавлем перед домом.

– Для нас, казаков, важно воспитать наших детей и внуков не иванами, родства не помнящими, а настоящими людьми, которые знают и любят историю своего Отечества, – говорит атаман. – В этом и заключается цель создания музея. Приходите, будет интересно!

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ , При содействии пресс-службы Минераловодского городского округа
http://www.stapravda.ru/20170222/pervyy_muzey_kazachey_istorii_otkroetsya_v_minvodakh_100792.html
Фотография к статье Первый музей казачьей истории откроется в Минводах
Экспозиция Музея казачьей истории
Экспозиция Музея казачьей истории
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Что для вас является главным источником новостей?


Музеи
Первый музей казачьей истории откроется в Минводах
В Ставрополе откроется выставка фоторабот Михаила Васильева
День влюбленных в творчество Шаляпина провели в музее Кисловодска
Выставка «Выполняя воинский долг» памяти воинов-афганцев открылась в Ставрополе
В Невинномысске школьники встретились с воинами-интернационалистами
Минераловодский район
4 кг украшений пыталась незаконно провезти из Стамбула в Ставрополь жительница КЧР
Световозвращающие макеты украсили пешеходные переходы Минеральных Вод
Пьяный водитель в Минеральных Водах наехал на автомобиль ДПС
На сокращении чиновников в Минводах сэкономили 21 миллион рублей
Реформа на Ставрополье: как живет Минераловодский городской округ

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!