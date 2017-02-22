Первый музей казачьей истории откроется в Минводах

Деньги города Одессы / «Ставропольская правда» от 22 февраля 2017 г.

При минераловодском отделе Терского казачьего войска скоро откроется часть экспозиции Музея казачьей истории. Инициатор его создания, вдохновитель и собиратель – атаман Минераловодского отдела Олег Губенко.

– Как гражданин России и потомственный казак я очень хотел открыть такой музей именно в 2017 году, – признается Олег Вячеславович. – Ведь это год 100-летия октябрьского переворота в России и вековой юбилей отречения последнего российского самодержца…

Фотографии и дагеротипы, газеты и листовки, личная и служебная переписка современников событий более чем столетней давности, подлинные документы тех лет, солидная нумизматическая коллекция и внушительных размеров коллекция бумажных денег – от царской «катеньки» до «керенок» и денег городов (!) периода революции и НЭПа. Например, банкноты города Одессы того смутного времени...

Часть экспозиции будет располагаться в самом здании отдела казачества и в просторном актовом зале. Это первый этап. В ближайших планах – возведение казачьего подворья и казачьего куреня во дворе. Курень планируется построить из природных материалов – камня, камыша, самана и глины. Будет в нем и печь русская с полатями, и медный самовар на столе, и прялка, и веретено, и лучина, и «красный угол» с образами, мебель и посуда, соответствующие духу старины седой, и колодец с журавлем перед домом.

– Для нас, казаков, важно воспитать наших детей и внуков не иванами, родства не помнящими, а настоящими людьми, которые знают и любят историю своего Отечества, – говорит атаман. – В этом и заключается цель создания музея. Приходите, будет интересно!

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ , При содействии пресс-службы Минераловодского городского округа

http://www.stapravda.ru/20170222/pervyy_muzey_kazachey_istorii_otkroetsya_v_minvodakh_100792.html