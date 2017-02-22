На Ставрополье потребителям вернули деньги и компенсировали моральный вред

Краевое управление Роспотребнадзора подало в прошлом году почти полсотни исковых заявлений о защите прав потребителей.

По итогам рассмотрения в судебных инстанциях в пользу ставропольцев присуждено 129 тысяч рублей, 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили в ведомстве. Это больше, чем годом ранее. В основном дела связаны с нарушениями в сфере торговли, общепита, жилищно-коммунального хозяйства, банковского обслуживания, строительства и других сфер.

Кстати, в феврале исполнилось 25 лет Закону РФ «О защите прав потребителей». Будучи принятым на этапе становления зарождающихся рыночных отношений, он позволил своевременно сбалансировать интересы потребителей с интересами предпринимателей и получить целый комплекс правовых норм, на практике доказавших свою действенность и жизнеспособность. За четвертьвековую историю закон стал одним из наиболее востребованных законодательных актов. При этом он не только постоянно дополняется новыми положениями, призванными максимально соответствовать тем изменениям, которые происходят в обществе, но и систематически прирастает новыми нормативными правовыми актами, максимально защищая россиян от разного рода нарушителей, горе-предпринимателей и предприятий, не выполняющих свои обязательства перед потребителями продукции и разного рода услуг.

http://www.stapravda.ru/20170222/na_stavropole_potrebitelyam_vernuli_dengi_i_kompensirovali_moral_100832.html