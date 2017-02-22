На Ставрополье 35 тысяч ветеранов боевых действий освобождены от транспортного налога

21 февраля в Думе Ставрополья под председательством Петра Марченко состоялась встреча депутатов с представителями ветеранского движения края, ветеранами войны в Афганистане и других локальных конфликтов. В разговоре принял участие председатель краевого парламента Геннадий Ягубов.

Встреча приурочена ко Дню памяти воинов –интернационалистов и наступающему Дню защитника Отечества. Безопасность и интересы страны в Афганистане и других горячих точках планеты защищали более 5 тысяч ставропольцев.

– Примите слова самой искренней благодарности за мужество, за служение народу и Родине. Вы доказали, что для вас честь и долг – это не просто громкие слова. В трудный, критический момент вы не сломались, а сделали то, что требовалось. Рискуя жизнью и здоровьем, вы поступили так, как подсказало вам ваше сердце и совесть, – обратился к собравшимся спикер краевого парламента.

Петр Марченко отметил, что между ветеранскими организациями края и комитетом по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям налажено конструктивное взаимодействие. В первую очередь это касается социальной защиты ветеранов. В частности, принят закон, освободивший ветеранов боевых действий от уплаты транспортного налога. Это решение коснулось более чем 35 тысяч жителей края. В прошлом году эта льгота была предоставлена и членам семей погибших ветеранов боевых действий.

http://www.stapravda.ru/20170222/na_stavropole_35_tysyach_veteranov_boevykh_deystviy_osvobozhdeny_100842.html