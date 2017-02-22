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22 февраля 2017 г.

Мошенник менял деньги в свою пользу, обманывая жителей Ставрополья

В дежурную часть отдела МВД России по Шпаковскому району поступили заявления от жителей Михайловска. Они жаловались, что под предлогом размена денежных средств злоумышленник обманывал их, мошенническим путем завладевал денежными средствами, после чего с места преступления скрывался.

Менялу нашли. Это ранее судимый 67-летний житель Тюменской области. Мужчина задержан и признался в мошенничестве. Общая сумма ущерба, причиненная пятерым потерпевшим, составила более 30 тысяч рублей. Полиция предполагает, что мужчина причастен к совершению аналогичных преступлений на территории Ставрополья, подчеркнули в пресс-служба ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170222/moshennik_menyal_dengi_v_svoyu_polzu_obmanyvaya_zhiteley_stavrop_100809.html
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