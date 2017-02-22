Месяц назад в Невинномысске был дан старт городской целевой программе «Человек. Гражданин. Патриот!». Основная цель программы, рассчитанной на четыре года – создание и развитие условий для эффективной работы в муниципалитете системы патриотического воспитания. Так, текущий 2017 год посвящен 25-летию со дня учреждения высшего звания государства «Герой Российской Федерации», 2018 – выборам Президента Российской Федерации, 2019 – 100-летию со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова, 2020 – 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Школы, колледжи, лицеи, вузы – все принимают участие в масштабном проекте. Но как сделать так, чтобы школьники, студенты почуствовали себя единой командой? Сплотить ребят удалось в ходе городского фестиваля «Мы – будущее страны!». Он прошел в спортивно-культурном комплексе «Олимп». Участники фестиваля, представлявшие 22 образовательные организаций города, на двенадцати станциях прошли через интеллектуальные конкурсы, творческие и спортивные испытания.

Уже по самим названиям станций было видно, какие задачи ставились перед юношами и девушками: «В ружье!», «Головоломка», «Минное поле», «Под одним зонтом» (конкурс на сплоченность), «Шифровка», «Россия в числах», «Креативная мастерская»… Кто быстрее всех разберет и соберет автомат Калашникова? Кто расшифрует сообщение, которое передано беззвучно, пантомимой? Кто сможет правильно намотать на ноги портянки? Кто, используя ножницы, клей, старые газеты и журналы сделает самый содержательный тематический постер?

В это время в большом зале «Олимпа» шла презентация школьных, студентческих, волонтерских объединений города. А вот в наступившей тишине торжественно звучат слова: «Клянусь стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества». В этот день 152 юных невинномысца вступили в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия».

Воспитание сильного, умного, красивого и здорового поколения патриотов, любящих свою родину и готовых её защищать – вот на что направлена деятельность движения. В планах организации – несение Вахт памяти, организация спортивных мероприятий, летних детских лагерей отдыха, налаживание работы различных кружков. В Невинномысске уже порядка 200 ребят с честью и гордостью несут высокое звание юнармейца.

Нельзя не сказать о культурной программе фестиваля. Концерт молодежных творческих коллективов прошел на одном дыхании. Острые шутки КВНщиков, заводной брейк-данс, зажигательные кавказские танцы, русские народные песни, ослепительный показ от Театра мод – все это запоминающиеся моменты большого, красочного шоу.

Ну а по итогам прошедших конкурсов все их участники получили дипломы за победу при прохождении той или иной станции. В общем, проиграввших в это день не было, а победили – все!

http://www.stapravda.ru/20170222/masshtabnyy_molodezhnyy_festival_my__buduschee_strany_proshel_v__100783.html