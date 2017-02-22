Масленицу и День родного языка отметили в СКФУ

В Северо-Кавказском федеральном университете отметили начало масленичной недели и Международный День родного языка. Два праздника прошли в один день на одной площадке - около памятника Первой учительнице.

Каждый институт СКФУ накрыл богатый праздничный стол. Были и стопки горячих блинов с разными начинками, и домашнее варенье, и ароматные баранки. Прошли спортивные состязания: парням предложили продемонстрировать свою силу и посоревноваться в поднятии гири.

В Международный День родного языка звучало много поэзии. Студенты читали стихи на своих родных языках: на украинском, греческом, персидском, калмыцком, туркменском, русском. А лучшими в поэтическом состоязании стали представительница Ассоциации иностранных студентов Ульяна Мисюра, которая прочитала стихотворение на украинском языке, и студент Юридического института Беков Руслан, выступивший со стихотворением Сергея Есенина.

В этот день прошла и литературная гостиная «Языки народов Кавказа». Будущие учителя провели тематические беседы со школьниками. Говорили о важности сохранения самобытности различных культур.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20170222/maslenitsu_i_den_rodnogo_yazyka_otmetili_v_skfu_100865.html