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22 февраля 2017 г.

Масленицу и День родного языка отметили в СКФУ

В Северо-Кавказском федеральном университете отметили начало масленичной недели и Международный День родного языка.  Два праздника прошли  в один день на одной площадке - около памятника Первой учительнице. 

Каждый институт СКФУ накрыл богатый праздничный стол. Были и стопки горячих блинов с разными начинками, и домашнее варенье, и ароматные баранки. Прошли спортивные состязания: парням предложили продемонстрировать свою силу и посоревноваться в поднятии гири.

В Международный День родного языка звучало много поэзии. Студенты читали стихи на своих родных языках: на украинском, греческом, персидском, калмыцком, туркменском, русском.  А лучшими в поэтическом состоязании стали представительница Ассоциации иностранных студентов Ульяна Мисюра, которая прочитала стихотворение на украинском языке, и студент Юридического института Беков Руслан, выступивший со стихотворением Сергея Есенина.

В этот день прошла и литературная гостиная «Языки народов Кавказа». Будущие учителя провели тематические беседы со школьниками. Говорили о важности сохранения самобытности различных культур.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20170222/maslenitsu_i_den_rodnogo_yazyka_otmetili_v_skfu_100865.html
Фотография к статье Масленицу и День родного языка отметили в СКФУ
Масленица в СКФУ
Масленица в СКФУ
Фото: пресс-служба СКФУ
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